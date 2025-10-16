In un Posto al Sole Diego ha un'idea, mentre Silvia continua a dire "no" a Guido

Al Vulcano Diego assume Gianluca, che però continua a bere di nascosto. Rosa, dopo un litigio con Pino, pensa di chiudere la relazione, mentre Silvia respinge i tentativi di avvicinamento di Guido nonostante la complicità crescente

Diego ha un’idea: assumere al Vulcano Gianluca, finché non torna Silvia. Nel frattempo però il ragazzo continua a bere di nascosto. Guido invece prova ad avvicinarsi sempre più a Silvia, ma anche se stanno bene insieme lei cerca di mantenere le distanze. Al palazzo però si presenta il maggiordomo della sua vecchia casa, e gli chiede di ospitarlo a casa di Michele e Silvia. Rosa si sfoga con Giulia, e le racconta l’episodio con Pino. Anche l’amica è stupida dalla sua reazione, esagerata rispetto a quanto accaduto. Ma Rosa, anziché rimediare, di fronte a Pino che le propone di andare avanti come nulla fosse accaduto, mette un muro pronta a rompere la relazione. È vero che Edoardo è la sua famiglia, e lei crede nel suo reinserimento e taglio con il passato da criminale. Ed è anche vero che Pino deve essere disposto ad accettarlo. Ma a questo punto è chiaro che anche questa è solo una scusa, e forse la verità è che sotto sotto anche Rosa non è poi così convinta di amarlo.