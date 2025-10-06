Telese-Capezzone, rissa da talk: “Stai a cuccia”, “Fascista rosso”, e il conduttore se ne va

Omnibus diventa un ring. La discussione sulla Flotilla degenera in pochi minuti: accuse di legami con Hamas, insulti in diretta e la fuga di scena che fa il giro del web. La colazione agitata di La7

Domenica mattina, ore di cornetto e caffè. Su Omnibus (La7) si discute della Global Sumud Flotilla, la missione diretta verso Gaza che da giorni alimenta polemiche. Tutto regolare, finché in pochi minuti il dibattito non si trasforma in lite da bar. Luca Telese e Daniele Capezzone si sono affrontati a colpi di accuse, interruzioni e insulti, mentre in collegamento c’era l’eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi, reduce dalla spedizione.

Capezzone apre le danze: “Quattro parlamentari se ne sono andati, avete mollato i vostri compagni e ora siete al calduccio”. Poi il colpo basso: “Ci sono accuse internazionali di finanziamenti di Hamas”. Telese non la prende bene: “La Scuderi è finanziata da Hamas? Ma che stai dicendo!”. Capezzone, ironico: “Vai con Hamas”. Telese esplode: “Stai buono, stai a cuccia, buffone”. Capezzone risponde urlando: “Fascista rosso!”. A quel punto, il conduttore si alza, saluta e lascia lo studio: “Ciao ciao… buffone… falla finita”. La conduttrice Gaia Tortora prova a chiudere con diplomazia, ma la scena resta quella di un talk che deraglia in diretta.

Poco dopo, Telese rincara su Facebook: “Sono stato costretto ad abbandonare gli studi di Omnibus poco fa per una protesta ghandiana contro l’insopportabile mistificazione di Daniele Capezzone, secondo cui la Global Sumud Flotilla è stata finanziata da Hamas. Ci vediamo stasera a In Onda in versione decapezzonizzata”.

Capezzone non commenta, ma oggi il video è ovunque: Omnibus diventa virale, e il dibattito sulla Flotilla passa in secondo piano. Lo spettacolo vince ancora sui fatti.