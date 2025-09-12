La surreale zuffa tra Roberto e Gennaro in Un posto al sole

Roberto acciuffa Gennaro che stava per picchiare Marina, ma neanche una strattonata che lo lascia, involontariamente, a terra sanguinante. Almeno il siparietto della richiesta di matrimonio equivocata tra Nico e Manuela aggiunge una sfumatura di freschezza

Avevamo scritto che in queste vacanze ci erano mancati Roberto e Marina, ma neanche il tempo di farli tornare a bomba, che gli autori li pongono subito fuori dal ragionevole, riproponendo storie assurde e nauseabonde. La querelle con la moglie di Gagliotti che registra tutto e lo incastra, ci stava. E invece gli autori decidono di farla finire in mezza puntata, e la vicenda assume colori surreali e catastrofici. Come troppo spesso accade ultimamente, soprattutto all’ultimo piano del palazzo. Roberto acciuffa Gennaro che stava per picchiare Marina, ma neanche una strattonata che lo lascia, involontariamente, a terra sanguinante. E al risveglio in ospedale Gennaro non ci vede più, con tutta la sete di vendetta che da questo momento possiamo solo immaginare, e che porterà a nuove guerre di cui siamo francamente stanchi. Il siparietto della richiesta di matrimonio equivocata tra Nico e Manuela aggiunge una sfumatura di freschezza che però da questi personaggi non riesce a bilanciare la pesantezza dei Ferri.