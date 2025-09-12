Recensire upas
La surreale zuffa tra Roberto e Gennaro in Un posto al sole
Roberto acciuffa Gennaro che stava per picchiare Marina, ma neanche una strattonata che lo lascia, involontariamente, a terra sanguinante. Almeno il siparietto della richiesta di matrimonio equivocata tra Nico e Manuela aggiunge una sfumatura di freschezza
Avevamo scritto che in queste vacanze ci erano mancati Roberto e Marina, ma neanche il tempo di farli tornare a bomba, che gli autori li pongono subito fuori dal ragionevole, riproponendo storie assurde e nauseabonde. La querelle con la moglie di Gagliotti che registra tutto e lo incastra, ci stava. E invece gli autori decidono di farla finire in mezza puntata, e la vicenda assume colori surreali e catastrofici. Come troppo spesso accade ultimamente, soprattutto all’ultimo piano del palazzo. Roberto acciuffa Gennaro che stava per picchiare Marina, ma neanche una strattonata che lo lascia, involontariamente, a terra sanguinante. E al risveglio in ospedale Gennaro non ci vede più, con tutta la sete di vendetta che da questo momento possiamo solo immaginare, e che porterà a nuove guerre di cui siamo francamente stanchi. Il siparietto della richiesta di matrimonio equivocata tra Nico e Manuela aggiunge una sfumatura di freschezza che però da questi personaggi non riesce a bilanciare la pesantezza dei Ferri.
il molleggiato sull'uscio
Claudia Mori pretende dalla Rai di riportare Celentano in tv. Ma a 87 anni il vero spettacolo è non restare lì, a bussare
La moglie e manager dell'artista ha pubblicato una lettera sui social chiedendo se la tv di stato fosse interessata a riaverlo in Rai: "Questa è la risposta che ci dovete dare". Una tv privata avrebbe forse liquidato la faccenda con due righe. Ma la Rai no. Così l'ad Rossi ha steso un comunicato che sembrava scritto in stato di estasi
