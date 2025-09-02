E' morto Emilio Fede

Il giornalista, storico direttore del Tg4 e volto televisivo dei canali Mediaset, aveva 94 anni. I funerali si svolgeranno nella giornata di giovedì

E' morto a 94 anni Emilio Fede, giornalista e storico direttore del Tg4. Le sue condizioni di salute si erano aggravate negli ultimi giorni. Era ricoverato da alcuni mesi nella Residenza San Felice di Segrate. La notizia della morte è stata confermata dalla figlia Sveva.

Siciliano di nascita, originario del comune di Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, Fede ha intrapreso la carriera giornalistica a Roma e poi a Torino. E' stato direttore del Tg1, di cui è stato conduttore per cinque anni. Prima del passaggio a Mediaset per volontà di Silvio Berlusconi, nel 1989. Dal 1992 al 2012 è stato direttore del Tg4, il più longevo direttore del telegiornale della rete. I funerali si svolgeranno nella giornata di giovedì, a Segrate.

Dall'archivio del Foglio

Leggi anche: Tributo a Emilio Fede Annalena Benini

Leggi anche: L'onore a Emilio Fede Maurizio Crippa