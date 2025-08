Le migliori serie tv da vedere a agosto 2025, in pillole

Il mese si presenta scarico ma vario dal punto di vista seriale. Grandi ritorni con Mercoledì su Netflix e un po' di animazione con Long story short

Chief of war (Apple tv+, 1° agosto): quota polinesiana a tutto tondo per questa nuova serie creata e recitata da Jason Momoa. Questo dramma storico racconta dell’unificazione e della colonizzazione delle isole Hawaii alla fine del Diciottesimo secolo. Perno del racconto è il guerriero Ka’iana (Momoa) che cerca di portare unità tra il suo popolo prima dell’arrivo dei coloni stranieri. Cast a prevalenza locale per un racconto di genere dal respiro epico.

Platonic 2 (Apple tv+, 6 agosto): torna con la seconda stagione una serie rimasta un po’ di nicchia ma che parte da un bel concept (ovvero l’amicizia tra sessi negli adulti). Seth e Rose, migliori amici sono alle prese con le rispettive famiglie in bilico e dovranno affrontare in questo nuovo capitolo i problemi tipici della mezza età: partner in crisi, lavori che vivono piccoli e grandi smottamenti e matrimoni precari.



Mercoledì (Netflix, stagione 2): dopo tre anni dal primo capitolo, arriva la nuova stagione della serie di Tim Burton sugli Addams. Mercoledì è in procinto di iniziare un nuovo anno scolastico alla Nevermore Academy, dovendosi destreggiare tra misteri, enigmi, eventi raccapriccianti e segreti che riguardano la sua famiglia. Guest star di quest’anno Lady Gaga.

The Twisted Tale of Amanda Knox (Disney+, 20 agosto): miniserie prodotta dalla stessa Knox che ripercorre la sua vicenda giudiziaria, che l’ha vista prima condannare per l’omicidio di Meredith Kercher per poi invece essere stata giudicata innocente. La serie racconta il percorso della Knox per riconquistare la libertà, tra luci, ombre e parecchie ambiguità.

Long story short (Netflix, 20 agosto): nuova serie animata dal creatore di BoJack Horseman che ha al centro la famiglia Schwooper, seguendo in particolare il percorso dei figli, dall’infanzia alla vita adulta. Ritroveremo i toni irriverenti, sarcastici e da black humor tipici della penna di Raphael Bob-Waksperg, in un racconto che promette di essere oltre il tagliente.

Detective Cormoran Strike: un cuore nero inchiostro (Sky e Now, 27 agosto): tratta dall’omonimo romanzo di J.K Rowling, la serie ha al centro il detective privato Cormoran Strike che, con l’aiuto della sua assistente e socia, Robin Ellacott, indaga su una serie di crimini legati al mondo informatico. E tra i due le complicazioni non saranno soltanto di natura professionale.