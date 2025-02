Un posto al sole e i problemi con il cibo: Rossella ammette le sue difficoltà

La ragazza viene messa da Ornella di fronte al fatto compiuto e decide di rivolgersi a uno psicologo, come gli altri protagonisti di Upas. Nel frattempo Micaela parla a Niko di Gimmy e Damiano consiglia a Rosa di sospendere la scuola serale

Rossella viene messa da Ornella di fronte al fatto compiuto (cosa che non sono riusciti a fare i suoi genitori, occupati a salvare tutto il resto del mondo tranne la figlia) e ad ammettere di avere un problema con il cibo. Come avevamo previsto, la soluzione (anche questa volta) è rivolgersi allo psicologo. Come per tutti i problemi dei protagonisti di Upas. Anche se non abbiamo più saputo quali risultati abbiano portato a Ferri le sue sedute dalla strizzacervelli. A occhio e croce nessuno.

Micaela invece decide finalmente di fare la mamma e corre da Niko adirata per dirgli che prima di decidere di portare Gimmy lontano dal palazzo avrebbe dovuto chiedere a lei. Damiano e Rosa nel frattempo sono sempre più vicini. Perché lei, a differenza di Viola, lo comprende e supporta in questo momento difficile che sta passando a lavoro. Eppure lui, invece di spronarla nel continuare con la scuola serale, le mette il dubbio di non essere in grado e la invita a sospendere le lezioni.