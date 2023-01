Le figlie di Montalbano

Finite le puntate di Montalbano, finiti i libri, le repliche, i restauri in 4k, le anteprime al cinema, risalito l’albero genealogico, dal giovane Montalbano agli zii e le cognate, non restava che un’ultima mossa: la transizione di genere. Montalbano si moltiplica in un diluvio di ispettrici, poliziotte, commissarie, investigatrici private, procuratrici della Repubblica. Personaggi metà letterari, metà televisivi, creature scaturite dall’esplosione della galassia Camilleri, un po’ per gender balance, un po’ per colmare quel vuoto incolmabile lasciato in prima serata. Le chiameremo “le montalbane”. Le più montalbane di tutte sono naturalmente il vicequestore di Bari, Lolita Lobosco, un Montalbano con le Louboutin e il toyboy, e il sostituto procuratore Imma Tataranni, un Montalbano madre di famiglia che s’aggira tra i sassi di Matera. Le montalbane servono a elaborare il lutto. A mantenere viva la montalbanomania. Come quando morì il Commissario Cattani, ma “La piovra” continuò, andò avanti altre sei stagioni senza di lui, anche se le fan erano disperate, scrivevano ai giornali lettere di protesta, potevate salvarlo, poteva farsi frate, poteva fuggire in Venezuela, invece che morire ammazzato da Cosa nostra come un cane. Con alle spalle quindici stagioni spalmate in venticinque anni e tantissime repliche andate comunque in prime time, la fine di Montalbano è stata tutto sommato meno traumatica.

