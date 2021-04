Leonardo mania

"Ricordati che devi morire”, “Mo’ me lo segno”: è sicuramente la scena più famosa di “Non ci resta che piangere”. Ma dopo, nella memoria del pubblico, ci sono sicuramente quelle altre scene in cui Massimo Troisi e Roberto Benigni incontrano Leonardo Da Vinci, e provano suggerirgli qualche invenzione. “Noi da parte nostra mettiamo le idee, lavoriamo con l’intelligenza”, gli spiegano il maestro e il bidello catapultati loro malgrado nel 1492. “Tu costruisci”. “Quello che viene fuori”. In cambio gli propongono di spartire i guadagni: “33, 33 e 33”. Ma un conto è ovviamente aver visto una cosa che funziona, un conto saper spiegare come funziona. Benigni fa pure il disegno di un treno, ma poi quando dice che va col fuoco della legna e Leonardo chiede “e allora perché non cammina anche il caminetto” non sa che rispondere. La butta allora in politica: Marx, Freud. Ma al termometro getta la spugna. “Si va via, tanto non c’è verso!”. Troisi invece insiste: il semaforo, il gioco a carte della scopa. Ma quando Leonardo non riesce a capire che non può prendere il settebello con un otto, rinuncia anche lui. Leonardo è di coccio! Solo che poi risalta fuori a fine storia, a bordo di un treno scoppiettante che loro hanno scambiato per segno di ritorno alla loro epoca. Lo ha realizzato invece lui, proprio a partire dalle loro sgangherate indicazioni. Ma riconosce la fonte di ispirazione, e si sforza di rassicurarli, equivocando la loro disperazione. “Non vi preoccupate! 33 e 33 e 33!”.

