Per Trump nell'AI è tutto "Super": non importa tanto regolamentarla quanto ribattezzarla

Per il presidente americano Donald Trump è tutto "super". Dopo aver ribattezzato l'intelligenza artificiale con un sondaggio sul suo social Truth in "super intelligenza" – perché a suo dire non è affatto artificiale – e aver pubblicato lo schema dei posti dell'incontro con i vertici della tecnologia mondiale, lo scorso 29 settembre, chiamandolo il "Super Intelligence Luncheon", domenica ha annunciato la creazione di una nuova task force federale dedicata al settore: la Super Intelligence Force. Trump ne aveva accennato già un mese fa, paragonandola alla Space Force, un ramo delle forze armate creato durante il suo primo mandato. A capo di questa formazione ha nominato Jay Clayton, direttore dell'intelligence nazionale, che diventa di fatto il responsabile dell'Amministrazione per l'AI e che non è stato risparmato, subito ribattezzato lo "zar dell'AI".

Compito di questa task force – tra cui figurano anche il vicepresidente J. D. Vance, il segretario alla Difesa Pete Hegseth, il segretario al Tesoro Scott Bessent e il capo di gabinetto della Casa Bianca Susie Wiles – sarà la redazione entro 120 giorni di un un rapporto sui rischi e le opportunità della "super intelligenza" e la definizione delle responsabilità del governo federale, per "garantire che l'America continui a essere leader mondiale" nel campo dell'intelligenza artificiale, ha detto Trump.