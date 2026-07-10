Dalla California al Trentino, due esempi su come territori e Ai possono convivere

Guardare ai numeri italiani aiuta a ridimensionare la scala del problema, prima ancora che la sua natura. Nel mondo, a fine 2024, risultano censiti oltre diecimila data center, più della metà negli Stati Uniti e circa un quinto nell’Unione europea. L’Italia ne conta poco più di 170, con una potenza installata intorno ai 500 megawatt: tredicesima al mondo, quarta in Europa, per un consumo elettrico annuo intorno al 2 per cento della domanda nazionale. Numeri in rapida crescita, ma ancora lontani dalla scala americana, dove singoli campus hyperscale (i mega data center delle grandi piattaforme cloud, di dimensioni e potenza molto superiori alla media) possono richiedere da 100 a 500 megawatt continui, l’equivalente di interi quartieri urbani.

In questo quadro si inserisce un caso che meriterebbe più attenzione: Intacture, il data center inaugurato in Val di Non, in Trentino, dentro una miniera di dolomia ancora attiva, a cento metri di profondità. Nato da una collaborazione fra Università di Trento e imprese locali con fondi del Pnrr, il datacenter punta a un indice di efficienza energetica sotto 1,25, contro una media sudeuropea di 1,6, raffredda i server senza consumare acqua grazie a circuiti chiusi, ed è alimentato al cento per cento da fonti rinnovabili, soprattutto idroelettrico locale: un esempio concreto di come un’infrastruttura digitale possa convivere con un territorio fragile invece di sottrargli risorse. Ha però un limite da sottolineare con altrettanta chiarezza: la sua capacità installata arriva a sei megawatt scalabili, una frazione minima rispetto ai cento o duecento megawatt di un singolo impianto hyperscale per l’addestramento dei grandi modelli. Intacture dimostra comunque che si può fare meglio, se non costruiamo i data center in the middle of nowhere, come negli Stati Uniti.