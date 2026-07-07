La sovranità comincia da Teams. Francia e Olanda riducono l’uso di Microsoft, l’Italia no

L’Italia, per ora, ha scelto un’altra strada. Non ha vietato Microsoft (e non lo farà, ha confermato al Foglio una fonte importante del governo). Non ha aperto una battaglia frontale contro Teams o Office. Ha scelto l’approccio della qualificazione: l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale regola il catalogo dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, e Microsoft 365 / Office 365 risulta tra i servizi qualificati, con dentro Office 365, Exchange, SharePoint, OneDrive e Teams. E’ un approccio pragmatico, forse inevitabile, ma non basta a chiudere la questione. Perché il punto non è demonizzare Microsoft. Il punto è chiedersi se l’Europa possa continuare a parlare di autonomia strategica mentre il suo lavoro quotidiano, pubblico e privato, abita in cloud non europei. I patrioti europei dovrebbero forse cominciare da qui: non dalla nostalgia dell’autarchia, ma dalla costruzione di alternative. Cloud europeo, software europeo, dati europei, regole europee. La sovranità digitale non significa chiudersi. Significa non scoprire, il giorno della crisi, che anche la propria indipendenza aveva bisogno di una password americana.