L'azienda dietro al chatbot Claude debutta all'evento sportivo con due spot contro la decisione di introdurre gli annunci pubblicitari su ChatGPT. Sam Altman definisce la trovata qualcosa di "palesemente disonesto" e alimenta l'attesa per il suo spot, che verrà mostrato soltanto domenica. Gli annunci da milioni di dollari in cui per il secondo anno consecutivo è entrata l'intelligenza artificiale

Un ragazzo mentre fa esercizi alla sbarra chiede a un passante particolarmente muscoloso: "Come posso avere un six pack veloce?" La risposta con voce robotica: "Perfetto. E' un obiettivo chiaro e raggiungibile. Vuoi che ti personalizzi un piano di esercizi? Perfetto. Iniziamo dalla tua età, il tuo peso e la tua altezza". 23 anni, 1 metro e 70, 63 chili, risponde. "Ricevuto. Creerò un piano che si focalizzi su un allenamento estetico. Ma la fiducia in se stessi non si costruisce solo in palestra. Prova "StepBoost Max", le solette che aggiungono 2,5 cm di altezza e aiutano i re bassi a stare in piedi. Usa il codice 'HeightMaxing10' per grandi sconti". Il ragazzo è confuso, deluso, in sovrimpressione compare una scritta: "Le pubblicità stanno arrivando nell'intelligenza artificiale. Ma non su Claude". E una voce musicale in sottofondo: "Qual è la differenza tra me e te?". E' una delle quattro pubblicità pubblicate ieri da Anthropic, l'azienda dietro il chatbot Claude, in vista dell’evento sportivo e televisivo più importante dell’anno per gli americani che si terrà domenica, il Super Bowl.

Nel 2025, la partita è stata seguita da un numero record di 127,7 milioni di spettatori, tra televisione e piattaforme di streaming, per gli inserzionisti l'occasione è ghiotta e costosa: uno spot pubblicitario di 30 secondi durante l'evento può arrivare a costare fino a 10 milioni di dollari (oltre 9 milioni di euro). Lo spot sugli addominali sarà il debutto pubblicitariodi Anthropic al Super Bowl (in-game, cioè uno spot di 30 secondi durante la partita) ed è una chiara frecciatina a OpenAI, che il mese scorso ha annunciato che inizierà a testare gli annunci pubblicitari con i suoi utenti gratuiti e gli abbonati a ChatGPT Go negli Stati Uniti. Anthropic – fondata da Dario e Daniela Amodei, entrambi ex dipendenti di OpenAI – ha fatto dell'annuncio un'occasione per distinguersi: ieri ha annunciato che l’azienda manterrà il suo chatbot Claude “ads free”, cioè senza annunci pubblicitari.

Lo spot prima della partita, della durata di sessanta secondi, mostra un dialogo simile ma in una seduta di terapia: un ragazzo chiede all'analista "come posso comunicare meglio con mia madre?". La risposta: "Ottima domanda. Una comunicazione migliore con tua madre vi più avvicinare. Qui ci sono alcune tecniche che puoi provare: inizia ascoltando, ascolta veramente cosa cerca di dirti tra le righe, costruisci la conversazione partendo dai punti in comune, trova una connessione nelle attività comuni, ad esempio una camminata nella natura. O se non c'è modo di riparare la relazione, potresti cercare connessioni emotive con altre donne mature su "Golden Encounters", un sito di incontri che mette in contatto giovani cuccioli sensibili con puma ruggenti".

Il ceo di OpenAI, Sam Altman, ha risposto all'azienda rivale su X: "Le pubblicità di Anthropic sono divertenti, e ho riso. Ma mi chiedo perché Anthropic abbia scelto qualcosa di così palesemente disonesto. Il nostro principio più importante per le pubblicità è che non faremo esattamente questo; ovviamente non pubblicheremmo mai pubblicità nel modo in cui Anthropic le descrive. Non siamo stupidi e sappiamo che i nostri utenti lo rifiuterebbero. Immagino che sia in linea con il marchio di fabbrica di Anthropic utilizzare una pubblicità ingannevole per criticare pubblicità ingannevoli teoriche che non sono reali, ma uno spot del Super Bowl non è il posto in cui me lo aspetterei". (...) "Anthropic offre un prodotto costoso ai ricchi. Siamo fermamente convinti di dover portare l'intelligenza artificiale a miliardi di persone che non possono permettersi un abbonamento".

First, the good part of the Anthropic ads: they are funny, and I laughed.



But I wonder why Anthropic would go for something so clearly dishonest. Our most important principle for ads says that we won't do exactly this; we would obviously never run ads in the way Anthropic… — Sam Altman (@sama) February 4, 2026

Anche OpenAI avrà il suo spot al Super Bowl per il secondo anno, ma al contrario di Anthropic, Altman ha deciso di riservare la sopresa al giorno della partita: nella trasmissione su Nbc verrà mostrato una pubblicità di 60 secondi che "parla di costruttori e di come chiunque ora possa costruire qualsiasi cosa", ha scritto su X. Lo spot dello scorso anno utilizzava dei puntini per creare immagini di invenzioni e scoperte iconiche, dal fuoco alla ruota, dai treni ai jet e all'allunaggio, con lo slogan: "Ogni progresso ha un punto di partenza".

Molte pubblicità che verranno trasmesse durante l'evento non solo promuovono l'utilizzo l'intelligenza artificiale (come i due spot di Oakley Meta, che pubblicizza i suoi occhiali dotati di AI) ma sono realizzate con l'aiuto dell'intelligenza artificiale: Svedka Vodka, la "vodka del futuro" ha incaricato lo studio AI Silverside AI di creare il suo spot pubblicitario con due mascotte robot, una maschile e l'altra femminile, FemBot e BroBot. L'azienda stessa però ha specificato che lo spot è stato realizzato con un grande supporto umano: la creatività non è artificiale.