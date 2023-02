TikTok scomoda anche i sumeri per complottare sui palloni abbattuti

Quando si esula dal focus originario, l’algoritmo del social cinese rischia di diventare la via maestra per la disinformazione e la radicalizzazione degli utenti più ingenui

L’algoritmo di TikTok è pensato per capire gli interessi degli utenti e servire loro contenuti in quella direzione, in modo da tenerli connessi il più possibile. L’efficacia con cui il social network cinese riesce nel suo intento è notevole e ormai nota ai più, ma questo meccanismo sembra essere stato pensato per persone giovanissime, appassionate di celebrità, influencer, qualche sport o balletto. Quando si esula dal focus originario dell’applicazione, ecco che l’algoritmo rischia di diventare la via maestra per la disinformazione e la radicalizzazione degli utenti più ingenui.