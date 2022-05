Google fa la parte di chi “non deve chiedere, mai” con le app di dating

Fin troppo semplice riconoscere il buon diritto a scegliersi il miglior partner da parte del big mondiale dei fidanzamenti online, quel Match Group da cui è controllata Tinder e tutta la galassia, appunto, del matching tra esseri umani. Insomma, sembra logico che siano versati nel ramo e che siano ideologicamente orientati a difendere la massima libertà di scelta e la massima disponibilità di opzioni. Invece si sono ritrovati, dopo anni, sì fidanzati ma senza possibilità di rompere l’impegno con Google e i suoi servizi online. E ne è nata la causa legale tra il gruppo delle app e il super gigante della ricerca online e dell’intelligenza artificiale. Tutto nasce dall’imposizione dell’uso dell’App Store di Google, con i suoi costi, regole e sistemi di pagamento, per le app di Match Group. E’ diventato una tassa, ci stanno tagliando tutte le alternative, dicono i proprietari della galassia di servizi per cercatrici e cercatori di rapporti personali. La risposta di Google è un po’ da prepotenti, per restare nell’ambito del dating sembra di avere a che fare con quello che “non deve chiedere, mai”, raccontato in una vecchia pubblicità. Andate pure sul mercato aperto, qui le regole sono queste, è la loro risposta. Ma la questione non si risolve così facilmente e, tra i due, vale la pena di mettere il dito. Perché riguarda l’offerta di tutti i servizi innovativi in circolazione e non sembra ragionevole che due grandi collettori, quello di Apple (sfidato in passato per una vicenda simile, legata a una piattaforma di giochi) e quello di Google siano anche i controllori del traffico e siano in grado di intervenire in modo quasi unilaterale su prezzi e condizioni. Gli sviluppatori indipendenti di app e servizi, le cosiddette terze parti, sono vitali per l’economicità e l’efficienza della rete. Con la prepotenza dei due grandi vengono progressivamente messi ai margini o indeboliti. Ma proprio da chi si occupa professionalmente di fidanzamenti può venire l’allarme, perché si capisca che non conviene sottovalutare, o umiliare, le terze parti.

