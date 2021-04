A me gli occhi, please

Dopo la proposta di legge del Partito democratico per una moratoria sulle telecamere con la tecnologia di riconoscimento facciale, abbiamo chiesto a politici ed esperti come si riconosce il confine tra i vantaggi della tecnologia e la sorveglianza di massa e quali potrebbero essere gli interventi utili da parte del legislatore per garantire una “terza via” tra il far west e la distopia tech

Regolamenti da non sbagliare



In vista della presentazione del Regolamento sull’Intelligenza artificiale, insieme a 115 colleghi eurodeputati di vari orientamenti ho scritto una lettera alla presidente von der Leyen per chiedere di porre al centro della proposta il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. Nella risposta, Von der Leyen ha condiviso la centralità del tema e affermato che potrebbe essere necessario un approccio più restrittivo in casi di palese incompatibilità di alcune applicazioni con tali diritti fondamentali. Le anticipazioni sulla proposta che abbiamo letto contengono però alcuni punti molto problematici che andranno affrontati con il lavoro parlamentare. In particolare, la sorveglianza di massa figurerebbe tra le pratiche espressamente proibite dal Regolamento, ma con discutibili eccezioni in casi di necessità di pubblica sicurezza, che possono aprire la strada a interpretazioni pericolose. Inoltre mi vede contrario l’aggiunta dei sistemi di prevenzione di crimine o di decisione sulle domande di asilo fra le applicazioni ad alto rischio ma non proibite. Utilizzare l’intelligenza artificiale per questi scopi pone non pochi problemi, potenzialmente fino a rovesciare principi costituzionali come la presunzione di innocenza e la non discriminazione. Sbagliare la regolazione di questo fronte dell’innovazione rischia di indebolire i pilastri della nostra democrazia, in un momento in cui i modelli autoritari nel mondo propongono le proprie soluzioni illiberali anche in questo campo.

Brando Benifei, capo delegazione del Pd al Parlamento europeo