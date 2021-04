Sul web il potere di influenzare ormai è senza contrappesi. Il caso Ferragni

Che i social stiano cambiano la politica è una constatazione banale: il 2021 è cominciato con un tentato colpo di stato convocato su Twitter. Che un vecchio film con Spencer Tracy possa far capire dove stiamo andando è più sorprendente. Il film è Prigioniera di un segreto (Keeper of the flame) di George Cukor, 1942. Spencer Tracy – che il 5 aprile, peraltro, avrebbe compiuto 121 anni – è Stephen O’Malley, giornalista che intende scrivere la biografia di Robert Forrest, un miliardario ed eroe nazionale morto all’improvviso in un incidente stradale. O’Malley si intrufola nella villa di Forrest dove incontra Christine (Katharine Hepburn), la sua giovane vedova. Scoprirà (attenzione: spoiler! Sciò! Filate al prossimo paragrafo) che a provocare la morte di Forrest è stata Christine per impedirgli di fare un colpo di stato fascista in America, contando sul suo consenso personale e sull’esercito di boy-scout disposti a tutto per lui. (Per inciso, lo sceneggiatore del film è Donald Ogden Stewart, che nel 1941 aveva vinto un Oscar per Scandalo a Filadelfia, sempre di Cukor, e si era ispirato a Ernst Hemingway per il personaggio di Bill Gorton in Il sole sorge ancora, e naturalmente negli anni Cinquanta sarebbe finito nella lista nera del senatore McCarthy). All’uscita “Prigioniera di un segreto” provocò un casino, non solo nel Bureau of Motion Pictures (Bmp) e tra i repubblicani, ma perfino il capo della Mgm Louis B. Mayer uscì infuriato dal Radio City Music Hall dove si teneva la prima, dopo aver capito di aver prodotto un film che equiparava ricchezza e fascismo.

