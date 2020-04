Le tecnologie in ritardo

Milano. Ieri il ministero dell’Innovazione ha finalmente pubblicato l’elenco dei 74 esperti che compongono la task force del governo che dovrà giudicare le migliori tecnologie da mettere in campo per combattere il coronavirus. L’annuncio della formazione di un “Gruppo data-driven” era stato dato dalla ministra dell’Innovazione Paola Pisano lo scorso 27 marzo, ma per giorni la composizione della task force era rimasta segreta al pubblico e ai media, così come i criteri seguiti dal ministero per comporla. Ieri infine, dopo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.