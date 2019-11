Il caso dei dati sanitari affidati a Google mostra quanto poco ci fidiamo di big tech

Milano. Ecco una testimonianza ulteriore, se ce ne fosse bisogno, di come la reputazione delle grandi aziende americane di internet in una manciata di anni sia passata dal livello “totale adorazione” al livello “ci fidiamo più dei politici che di voi”. Quando Google si lanciò per la prima volta nel mondo della sanità, le reazioni furono eminentemente positive. Nel 2013 l’azienda rese pubblico Calico, un grande progetto di ricerca che aveva come obiettivo quello di “risolvere la morte”, e in...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.