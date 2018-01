Bisogna rompere il monopolio della Silicon Valley

Roma. Non è comune che i magnati della Silicon Valley leggano il Wall Street Journal con preoccupazione. Il giornale della finanza americana ha da sempre una posizione ovviamente pro business, e da sempre difende i campioni dell’industria americana, digitale e non. Quando la temibile commissaria europea per l’antitrust Margrethe Vestager fustigava le società tech americane con multe milionarie, il Journal era sulla prima linea difensiva. Così il cappuccino di soia bio sarà andato di traverso un po’ a tutti ieri...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.