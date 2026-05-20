In gara uno, Brunson trascina i Knicks contro i Cavaliers in una rimonta storica

Ora New York sogna di vincere il titolo che manca da oltre cinquant’anni: il roster è talmente profondo che anche in una giornata non particolarmente brillante di Karl-Anthony Towns e Josh Hart sono venuti fuori Mikal Bridges con i suoi 18 punti e Landry Shamet che, tra l’altro, ha segnato la tripla del pareggio a 45 secondi dalla fine. Ma se da una parte c’è una squadra che ha rimontato, dall’altra ce n’è una che, pur essendo in controllo della partita, a un certo punto si è spenta. E uno dei motivi è stata la lotta impari tra il playmaker di New York e James Harden che ha segnato soltanto 15 punti, con 5 canestri su 16 tentativi, ha perso 6 palloni e ha mostrato tutti i suoi limiti difensivi nel confronto con Brunson. L’unico dei Cavaliers a salvarsi dal black out avvenuto a 7 minuti e 50 secondi da una vittoria che sembrava oramai certa, è stato Donovan Mitchell che ha segnato 29 punti.