Aaron Rai, l'inglese venuto dal nulla, vince il PGA Championship

Sono arrivati nelle prime posizioni, ma ad entrambi è mancato il graffio. Erano tanti i potenziali vincitori, in un pacchetto di mischia serratissimo fino a metà del quarto giro. Poteva essere l’ennesima vittoria di Scottie Scheffler, ma il campione americano ha sbagliato i putt più importanti. Poteva essere pure il torneo di Justin Thomas che continua ad avere con il PGA Championship un rapporto speciale, due vittorie, quali Hollow e Southern Hills e nessun altro major. Poteva essere un grande ritorno.