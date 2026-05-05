Le difficoltà italiane nel racconto delle proprie eccellenze spiegate con i gap tra calcio e altri sport

I numeri degli ascolti delle competizioni in cui l’Italia eccelle raccontano che la nuova Italia sportiva non è solo un tema astratto: è concreto, reale ed è capace di spostare pubblico. Nel 2026, dati Sky, le vittorie di Sinner, Antonelli e Bezzecchi hanno prodotto ascolti da grande evento. Sinner ha superato il milione medio a Indian Wells, Montecarlo e Madrid, con uno share a Madrid del 12,7 per cento. Antonelli ha toccato 1,19 milioni in Cina e 1,24 milioni a Miami, con uno share del GP del Giappone del 19,2 per cento. Bezzecchi è salito da 460 mila spettatori in Thailandia a 772 mila negli Stati Uniti. Per capirci: la finale di Sinner a Madrid e il GP di Miami di Antonelli hanno totalizzato 1,244 milioni, praticamente come Juventus-Napoli, ferma a 1,240 milioni. Il rugby, con Italia-Inghilterra, è arrivato a 586 mila spettatori. Il calcio italiano, un tempo simbolo dell’eccellenza del nostro sport, non è mai stato così in difficoltà. Ma lo sport italiano, di cui il calcio è solo un pezzo della storia, non è mai stato così in salute. E la ragione per cui lo sport che funziona fa spesso meno notizia dello sport che non funziona non è legata solo all’affezione per il calcio e all’abitudine di raccontare il calcio come metafora del paese. E’ legato a qualcosa di più: all’incapacità sistematica dell’Italia di trovarsi a suo agio nell’uscire dal bar sport del lamento quotidiano e a imparare a trovare le parole giuste per raccontare un pezzo di paese che esiste nonostante tutto: quello che funziona, che crea successi, risultati, orgoglio e che spesso diventa notiziabile solo quando i nuovi campioni offrono buone ragioni per alimentare il bar sport della gnagnera nazionale. Si scrive sport, si legge Italia.