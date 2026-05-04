Il weekend imperfetto e vincente di Kimi Antonelli

C’era molta attesa per il weekend in Florida, al netto del temibile temporale che ha suggerito agli organizzatori di anticipare di tre ore la partenza e che ha scatenato gli ingegneri in una serie, per altro inutile, di warning ai piloti sull’attesa di una pioggia che alla fine non è arrivata mai. L’attesa dopo una sosta lunghissima e una estenuante serie di riunioni ed incontri per correggere il regolamento ha prodotto alcune situazioni. Al momento non definitive, ma degne di nota. Si è scavato un solco enorme in ogni top team tra i due piloti in pista. Antonelli ha chiuso la gara con 43 secondi di vantaggio su Russell. Norris, secondo, ha preceduto Piastri di 24. Non possiamo avere un dato nel confronto tra Leclerc (a fine gara penalizzato per un ultimo giro tirando curve come fossero rettilinei e dunque retrocesso di due posizioni) ed Hamilton per tutto quel che è accaduto al monegasco nel finale. Ma fin lì il settevoltecampione era a un distacco siderale (con asterisco per un contatto con perdita di carico aerodinamico nel caos in partenza). Esiste una spiegazione? Al momento no. Se non forse che per una volta il “fattore umano” ha fatto la differenza. Soprattutto in casa Mercedes, ora il distacco tra Kimi e George è di 20 punti. Un gap già consistente, non ancora un allarme rosso per l’inglese ma un segnale di attenzione che Toto Wolff non sottovaluterà. Anche perché, vien da chiedersi, quando Kimi migliorerà nelle partenze il rischio per Russell è di far la fine dei vari Bottas e Perez quando i titoli li vincevano Hamilton e Verstappen.