La finale di un calcio che non ha un campionato

Vaduz, un dominio tra Liechtestein e

Svizzera

Anche quest’anno il copione non è cambiato: 12-0 al Triesenberg II, 5-1 al Triesenberg I, 4-2 al Balzers. Ventuno gol segnati, tre subiti. Anche l’Eschen/Mauren ha fatto il suo percorso senza sfigurare: vittoria ai rigori negli ottavi, poi 1-0 al Ruggell, infine 11-1 al Triesen. Tredici gol fatti e uno incassato prima della finale. Eppure stasera si affrontano due squadre che giocano tutto l’anno in Svizzera, una in seconda serie, l’altra in quarta, per decidere chi rappresenterà il Liechtenstein in Europa. Se vincessero i secondi non sarebbe nemmeno una novità: nel 2012 fu proprio la squadra di Eschen e Mauren a battere il Vaduz e a prendersi la qualificazione europea, terminata subito al primo turno di Europa League. Troppo per due comuni che, sommati, non arrivano a novemila abitanti.