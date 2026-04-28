Abodi e Giorgetti puntano su Buonfiglio. Rischi e calcoli

Il calcio sta facendo di tutto per farsi del male, per mettere nuovi e imprevisti ostacoli prima del 22 giugno, giorno delle nuove elezioni federali. Prima di allora però c’è un’altra scadenza: il 13 maggio scadono i termini per presentare la candidatura. Per ora Malagò non ha ancora sciolto la riserva, anche se ha sempre più componenti dalla sua parte. La corsa del governo è anche contro il tempo. Per questo Abodi sta spingendo e considera lo scandalo un suo grande alleato. Il ministro non ne fa pubblicamente una questione di nomi, ma di metodo, spinge per il commissariamento per agire in profondità e cambiare davvero la Figc. Ha certamente dalla sua parte Lotito (unico presidente a non aver votato Malagò) e Fratelli d’Italia, che sta lavorando a un ddl per accelerare verso il commissariamento. Giorgetti, che pure ai tempi era stato il primo a colpire Malagò, allora presidente del Coni, con una riforma che svuotò le casse del Comitato olimpico, per ora pare più cauto, anche se ha già dato il suo ok al nome di Buonfiglio in caso di commissariamento. Gli piace come sta gestendo il Coni e soprattutto gli piace poter sgambettare Malagò. La politica si sta muovendo, ma deve farlo con molta attenzione per non irritare l’Uefa dove Gravina è ancora vicepresidente, non va dimenticato.