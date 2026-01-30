Chi sono gli avversari delle squadre italiane nei playoff di Champions League

L'Atalanta giocherà contro il Borussia Dortmund, l'Inter contro il Bodø/Glimt, la Juventus se la vedrà contro il Galatasaray. Le partite di andata si giocheranno il 17-18 febbraio, quelle di ritorno il 24-25 febbraio

Il primo sorteggio della fase finale di Champions League, quella a eliminazione diretta, è andato, e per le italiane rimaste (tre su quattro, visto che il Napoli è stato eliminato nella fase che fu dei gironi e ora di campionato, anzi League phase) è andata pure discretamente bene. L'Inter si giocherà l'accesso agli ottavi di finale con i norvegesi del Bodø/Glimt, la Juventus con il Galatasaray e l'Atalanta con il Borussia Dortmund. Insomma nessuno squadrone, nemmeno il Borussia Dortmund, che sì è seconda in Bundesliga ma che in difesa è tutt'altro che perfetta ed è alle prese con diversi giocatori non in perfetta condizione fisica.

Se è vero ciò che dicono i vertici del pallone italiano che il nostro calcio è competitivo all'estero, tra il 17-18 febbraio (i giorni delle gare di andata) e il 24-25 febbraio (quelli delle partite di ritorno) sarà il momento di dimostrarlo.

Poi toccherà aspettare il 27 febbraio, il giorno del secondo sorteggio, quello che definirà il cammino delle squadre sino alla finale che si giocherà il 30 maggio 2026 alla Puskás Aréna di Budapest. L'Uefa ha deciso di trasformarsi in una società di eventi, eventizza qualsiasi cosa, e volete mettere quanto è meglio un sorteggio in più rispetto a un sorteggio in meno?

Quello che si sa a oggi è che il 27 febbraio, qualora venisse centrata la qualificazione agli ottavi di Champions – le due partite che dovranno giocare le squadre italiane sono i playoff, ossia l'occasione in più per non essere eliminate subito, un modo come un altro per fare cassa –, l'Inter potrebbe incontrare Manchester City o Sporting Lisbona, la Juventus il Liverpool o il Tottenham, l'Atalanta l'Arsenal o il Bayern Monaco. Altre squadre, altre difficoltà, questa volta vere.