Bodø Glimt, Galatasaray e Borussia Dortmund. Chi sono le avversarie di Inter, Juve e Atalanta in Champions

I nerazzurri giocheranno contro la squadra norvegese, per i bianconeri il club turco, per i bergamaschi invece un viaggio in Germania. Qualche spunto di conversazione sulle rivali delle italiane che puntano alla qualificazione agli ottavi

Oggi sono stati effettuati i sorteggi dei playoff di Champions League. Scopriamo chi sono le rivali delle tre squadre italiane ancora in lizza per la vittoria della coppa calcistica più importante d'Europa.

Bodø Glimt per l'Inter

L'Inter, arrivata in decima posizione nella fase campionato della Champions League con 15 punti, dovrà passare dai playoff per approdare agli ottavi di finale. Affronterà il Bodø Glimt. I norvegesi, alla loro prima partecipazione in Champions League, si sono classificati 23esimi con 9 punti battendo diverse squadre importanti come il Manchester City per 3-1 e l'Atletico Madrid per 1-2. È una squadra in forte crescita negli ultimi anni: fino al 2018 andava su e giù tra la prima e seconda divisione norvegese, ora è probabilmente la migliore squadra di Norvegia forte di 4 titoli nazionali vinti tra il 2020 e il 2024. Esiste un precedente tra Bodø e Inter andato in scena nel 1979 negli ottavi di finale di Coppa delle Coppe, sfida dominata dai nerazzurri con un 7-1tra andata e ritorno. Recentemente hanno incontrato in Conference League la Roma, nella stagione 2021-22, la Lazio in Europa League lo scorso anno, e la Juventus quest'anno in Champions League, perdendo 2-3.

Galatasaray per la Juventus

La Juventus ha chiuso al 13esimo posto della fase campionato con 13 punti. Ad attenderla c'è il Galatasaray, che si è classificato 20esimo con 10 punti. I giallorossi di Istanbul sono la squadra più titolata di Turchia con 25 campionati vinti e attuali campioni in carica per il terzo anno consecutivo. Nella rosa del Galatasaray ci sono tante vecchie conoscenze della Serie A: gli attaccanti ex Napoli Osimhen, che ritrova Spalletti, e Lang, appena trasferitosi in Turchia, e l'ex Inter e Sampdoria Icardi, i centrocampisti Torreira, ex Fiorentina e Sampdoria, e Lemina, che ha giocato proprio nella Juventus, e infine il difensore ex Sassuolo Ayhan. Ci sono addirittura sei precedenti tra Juve e Galatasaray, terminati con una vittoria per i bianconeri, tre pareggi e due vittorie per i giallorossi. Il miglior risultato dei turchi in Champions League sono i quarti di finale nella stagione 2012-13, e nel loro palmarès europeo figurano anche una Coppa UEFA e una Supercoppa UEFA, entrambe nel 2000.

Borussia Dortmund per l'Atalanta

La terza squadra italiana qualificata ai playoff di Champions League è l'Atalanta, arrivata 15esima con 13 punti, e dovrà giocare contro il Borussia Dortmund, che ha terminato la fase campionato al 17esimo posto con 11 punti. I gialloneri sono la seconda maggiore squadra di Germania dopo il Bayern Monaco, e hanno in bacheca 8 campionati, 5 Coppe di Germania e la Champions League del 1997, dopo aver battuto in finale la Juventus. Le due squadre si sono già affrontate in Champions League nella stagione 2017-18 agli ottavi di finale. Allora i tedeschi vinsero 4-3 tra andata e ritorno. I gialloneri non vincono un campionato da 14 anni, sono arrivati per 7 volte al secondo posto, sempre dietro al Bayern Monaco, e oltre alla finale di Champions League vinta ne hanno giocate altre 2: nel 2013, quando persero contro gli eterni rivali del Bayern Monaco per 1-2, e nel 2024, quando vennero sconfitti dal Real Madrid per 0-2. Durante la fase campionato di Champions League di quest'anno hanno affrontato sia Juventus, contro cui hanno pareggiato 4-4, sia Inter, contro cui hanno giocato nell'ultimo turno perdendo 0-2.