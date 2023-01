La nuova Juve non sarà poi così diversa da quella di Agnelli

Ieri l'avvicendamento ufficiale ai vertici della società. Per il neo presidente Ferrero, uomo di conti, le prime mosse saranno obbligate, in attesa di processi ed eventuali sentenze. Mentre sul piano sportivo il solco tracciato da Andrea segna una strada dalla quale sarà difficile (e forse pure sconveniente) discostarsi

"Lavoreremo per costruire un futuro all’altezza del passato glorioso". Il nuovo presidente, Gianluca Ferrero ha provato a rassicurare i tifosi. "Ci difenderemo in tutte le sedi", ha detto e difficilmente avrebbe potuto dire qualcosa di diverso. Perché quella di ieri era una giornata che, per quanto annunciata, resterà epocale per la storia Juventus: Andrea Agnelli e i suoi più stretti collaboratori hanno salutato, dopo oltre dodici anni e trenta trofei. Tra i più vincenti di sempre. E in giornate come queste, si sa, è difficile parlare troppo al di fuori della retorica. Ferrero, uomo di fiducia di John Elkann, il cerimoniale evidemente lo conosce.