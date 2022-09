Lo stregone di Pogba, le accuse del fratello e il mondo oscuro delle banlieue

Parigi. Legami con loschi personaggi appartenenti alla criminalità organizzata, menzogne e manipolazioni per proteggere la sua immagine di star del calcio mondiale e stregoni pagati centomila euro a malocchio per condizionare i risultati delle partite, colpire gli avversari o persone ai suoi occhi scomode, anche della stessa nazionalità, come l’attaccante del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. La faida tra i fratelli Pogba, Paul, 29 anni, centrocampista della Juventus e dell’Équipe de France, e Mathias, 32 anni, il fratello maggiore attualmente in carcere con l’accusa di estorsione in banda organizzata e partecipazione in associazione a delinquere, continua a regalare colpi di scena da serie tv banlieusard che avranno ripercussioni non solo sulla carriera del giocatore, ma anche sull’equilibrio della nazionale di calcio francese (fra due mesi iniziano i Mondiali in Qatar), minando il poco che rimane del vecchio e comodo mito “Black-Blanc-Beur”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE