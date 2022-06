Berrettini positivo al Covid, salta Wimbledon

"Ho il cuore spezzato", ha scritto il giocatore romano su Instagram annunciando il ritiro. Era tra i favoriti di questa edizione

Sullo stesso argomento: Perché Berrettini quest'anno può vincere Wimbledon

"Ho il cuore spezzato nell'annunciare che devo ritirarmi da Wimbledon a causa del risultato positivo del test COVID-19". E' con poche parole che Matteo Berrettini annuncia il ritiro da Wimbledon. Il 26 enne romano era tra i favoriti di questa edizione dei Championship, dopo aver raggiunto la finale lo scorso anno. "Ho avuto sintomi influenzali e sono stato in isolamento negli ultimi giorni. Nonostante i sintomi non siano gravi, ho deciso che era importante fare un altro test questa mattina per proteggere la salute e la sicurezza dei miei compagni concorrenti e di tutti gli altri coinvolti nel torneo. Non ho parole per descrivere l'estrema delusione che provo. Il sogno è finito per quest'anno, ma tornerò più forte. Grazie per il sostegno", ha scritto Berrettini ai fan.

Aveva appena vinto due tornei sull'erba (Stoccarda e il Queen's) dopo essere rimasto fuori dal circuito per un infortunio alla mano. Adesso salta l'appuntamento più atteso dell'anno, nella maniera più inaspettata possibile.