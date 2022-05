Prima il silenzio, poi la festa. Come Roma ha vissuto la Conference vinta dalla Roma

A Tirana la Roma vince la prima finale di Conference League dopo aver battuto il Feyenoord per 1-0 con un gol di Zaniolo. Lo Special One, José Mourinho fa sognare per una notte la Capitale. Siamo andati a seguire la partita a Garbatella, storico quartiere di Roma per la sua fede 'giallorossa'. Strade vuote e silenzio: una città che si è fermata per sostenere la “Magica”. Solo il rumore della partita che, come in un film di Fantozzi, echeggia per le strade deserte. E poi la grande festa dei tifosi romani per le strade di Roma.