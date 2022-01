 Il tennis va oltre Djokovic. A partire dagli Australian Open

"Gli Australian Open sono più importanti di ogni singolo giocatore. Sarà un torneo fantastico con o senza di lui”. Così ha risposto Rafa Nadal a chi gli ha chiedeva un pensiero su Novak Djokovic, espulso dall’Australia il giorno prima dell’inizio dello Slam per motivi di ordine pubblico. The show must go on, anche il tennis deve proseguire e abituarsi alla nostalgia e non farsene imprigionare. Gli Open sono cominciati e finiranno senza la testa di serie numero uno del tabellone (rimpiazzata dal lucky loser più famoso e fortunato del mondo, Salvatore Caruso, numero 146 del ranking), senza Roger Federer, assente fino a data da destinarsi, senza le due sorelle Williams per la prima volta dal 1997.

