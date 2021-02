Un brindisi a Mou, che rende più simpatici persino gli astemi

Siamo sinceri: ma dove lo trovate un altro come José Mourinho, uno che ha la capacità di trasformare qualsiasi cosa lo riguardi in spettacolo, notizia, divertimento, chiacchiera da pub. Il fatto è che pure quelli che lo incrociano migliorano, avendo a che fare con lui. Prendete Tottenham-Chelsea di giovedì sera: una partita decisamente brutta e noiosa come un’intervista a Zingaretti, decisa da un rigore per i Blues a metà del primo tempo. Alla vigilia Mou aveva stuzzicato il neo allenatore della sua ex squadra, il tedesco Thomas Tuchel, dicendo che al Chelsea è facile vincere, dato che dopo di lui lo avevano fatto anche Ancelotti, Conte e Sarri. Non esattamente il capo dei simpatici, Tuchel ha spiegato che per una vittoria contro gli Spurs avrebbe addirittura bevuto un gin tonic. Il manager tedesco è infatti vegetariano e astemio (spero per lui non anche europeista e liberal), ma ha capito che per far parlare di sé più che dello Special One doveva spararla grossa.

