Riecco la partita di Maradona. Cronaca di Cucchi, note a piè di pagina di Veltroni

La7 prende davvero molto alla lettera l’idea che “Maradona non è morto, Maradona non morirà mai” e manda in prima serata Riccardo Cucchi e Walter Veltroni con la telecronaca in diretta di Inghilterra-Argentina a “Mexico ‘86”. La partita dei quarti, la partita del goal di mano e di quello più bello del mondo, la “partita di Maradona”. Un esperimento televisivo spiazzante. Un détournement situazionista. Un nuovo format a metà tra “Sfide”, “Ritorno al futuro” e “A spasso nel tempo”: Cucchi e Veltroni come Boldi e De Sica catapultati in sala stampa allo stadio "Atzeca" di Città del Messico, il 22 giugno 1986 che si giocano il 2 a 1 dell'Argentina coi bookmakers inglesi, minuti dei goal inclusi.

