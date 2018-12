José Mourinho è stato esonerato dal Manchester United

Fatale è stato il 3-1 subito domenica in casa del Liverpool. I Reds che passeggiano sui Red Devils è stato l'atto finale dello Special one: il Manchester United ha oggi esonerato José Mourinho. Lo chiedevano i tifosi sui social a suon di #Joseout e la società gli ha accontentati.

Un esonero annunciato per le evidenti difficoltà dello United ma rimandato più volte grazie a qualche prestazione convincente del collettivo guidato da Mou, come per esempio il due a uno in casa della Juventus in Champions League.

Genio e paraculo, dateci 10, 100, 1.000 Mou Lo Special One smentisce ancora la sua fine. Un brindisi a Drogba, che pensavo avesse smesso nel 2012

José Mourinho è un prezioso membro dell’élite europea L’hanno insultato per tutto il tempo e alla fine, vittorioso per caso, ha messo la mano all’orecchio (attenzione: questo non è un articolo sul calcio e il tifo, è un articolo politico)

L'uomo del Triplete con l'Inter lascia il Manchester United dopo due stagioni e mezza, un secondo posto in Premier League e un'Europa League conquistata nella stagione 2016/2017.