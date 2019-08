Il governo è (quasi) caduto, ma la sua propaganda resterà nella memoria degli elettori. Per mesi il ministro Matteo Salvini, ma anche gli altri membri dell’esecutivo, hanno rivendicato di essere riusciti a coinvolgere altri paesi europei per dividere gli oneri degli arrivi dei migranti sulle nostre coste. In occasione di almeno otto sbarchi sulle coste italiane il nostro Ministero degli esteri si è attivato per richiedere solidarietà ad altri paesi europei, che hanno accettato di ricevere una quota di migranti....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.