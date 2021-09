Le pietre dello scandalo. La Spigolatrice e le altre statue che fanno inorridire il pol. corr.

La scultura di Sapri riapre la polemica. Non sarà un capolavoro ma anche grandi opere del passato, alla lente del moralismo odierno, sarebbero da censurare (e per fortuna stanno dove sono)

x Una statua contestatissima: la lavandaia in via della Grada a Bologna di Saura Sermenghi (2001) Donna Morsa da Un Serpente di Clesinger Lorenzo Bartolini, Ninfa dello scorpione Fauno Barberini, o il Satiro ubriaco. Scultura greca 220 a.C. circa Le Nereidi della fontana del Nettuno (Giambologna e Tommaso Laureti,) soprannominata al Żigànt in dialetto (1566) La Pudicizia, o Verità velata, realizzata nel 1752 da Antonio Corradini La fontana delle tette di Treviso Palazzo Castiglioni a Milano Dettaglio del ratto di Proserpina di Bernini Dettaglio del ratto delle Sabine del Giambologna 1 di 10

"È un’offesa alle donne e alla storia che dovrebbe celebrare", ha scritto su Twitter Laura Boldrini. La ex presidente della Camera ce l'aveva con la statua della "Spigolatrice" inaugurata a Sapri. Chiappone al vento e più ammiccamenti da soubrette che fatiche da proletariato rurale. "Come possono le istituzioni accettare la rappresentazione della donna come corpo sessualizzato? Il maschilismo è uno dei mali d’Italia", lamenta Boldrini. E Monica Cirinnà rincara: "Uno schiaffo alla storia e alle donne. Sia rimossa!".

Le istituzioni locali difendono l’opera e lo scultore Emanuele Stifano prova a difendersi così: "Quando realizzo una scultura tendo sempre a coprire il meno possibile il corpo umano, a prescindere dal sesso. Poiché andava posizionata sul lungomare, ho 'approfittato' della brezza marina che la investe per dare movimento alla lunga gonna, e mettere così in evidenza il corpo". Alibi loffio. Poi aggiunge: "Lungi da me accostarmi ai grandi Maestri del passato". Non avevamo dubbi.

Eppure anche su certi capolavori di altre epoche, se si dovesse per forza leggere l'arte con la lente del pol. corr., ci sarebbe da recriminare.

Dal "Fauno Barberini", scolpito con gran virtuosisimo nel 220 a.C., che se ne sta completamente ubriaco a gambe divaricate, alle ninfe nude e abbandonate di Bartolini e Clesinger. Mani che afferrano la carne e corpi che cedono sotto i polpastrelli nelle scene (di violenza sessita, a dirla tutta) del ratto delle Sabine del Giambologna e di quello di Proserpina del Bernini. Oppure le procaci ninfe delle acque: le Naiadi dell'omonimo fontana di al centro di piazza della Repubblica, a Roma, e le Nereidi che si strizzano le poppe sotto al "Żigànt" di piazza Maggiore a Bologna - mentre dai seni della "fontana delle tette" di Treviso per le feste in onore di ogni nuovo Podestà spillava vino bianco e rosso. Per via dello scandalo che suscitarono all’inizio del XX secolo, l'architetto Giuseppe Sommaruga dovette spostare le due donne procaci e seminude (allegoria della pace e dell’industria) che decoravano la facciata di palazzo Castiglioni, al 47 di corso Venezia a Milano – ribattezzato con sarcasmo meneghino “Cà di ciapp”. Ultima in ordine di tempo ma non per numero di polemiche suscitate, la lavandaia di Saura Sarmenghi, che nel 2001 il comune di Bologna ha piazzato tra le fratte di un aiuola in via della Grada.