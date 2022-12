Sul non senso di rivietare i cellulari in classe

Quell’impazzimento conservatore di Valditara & Co. contro la tecnologia non serve a niente. Il rischio è che per riaffermare l’autorità si perda l’autorevolezza

Qualche settimana fa, per colpa di un articolo scritto per questo giornale, sono andato a cena con il ministro Giuseppe Valditara, Elsa Fornero e Bruno Vespa, per la trasmissione condotta da Maria Latella per Sky. A parte l’imbarazzo di sentirmi intrappolato in un film di Buñuel, ma senza Buñuel, ho avuto la sensazione di avere davanti un autentico conservatore, un preside all’antica con una concezione per molti versi opposta alla mia che rivendicava con educazione la propria visione del mondo, nella certezza di avere subìto per decenni l’egemonia culturale della sinistra ma di avere finalmente il popolo con sé.