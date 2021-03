La scuola non è "untrice". Lo studio su Lancet

Scuole aperte fino alla prima media anche in zona rossa: lo ha annunciato il premier Mario Draghi, citando “evidenze scientifiche” che hanno supportato le decisioni della cabina di regia. E le evidenze scientifiche dicono anche di più, come dimostra uno studio uscito oggi su Lancet Regional Health-Europe (“A cross sectional and prospective cohort study of the role of the schools in the Sars-Cov-2 second wave in Italy”), di cui si era a conoscenza a livello governativo: la scuola, di per sé, non è amplificatore di contagio, anche oltre la prima media. Il contagio, in sostanza, durante la seconda ondata, correva soprattutto oltre i vent’anni di età, e cioè attorno alla scuola più che nella scuola stessa.

