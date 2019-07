Per uno studente su tre andare a scuola per tredici anni è stato inutile

I risultati dei test Invalsi presentati mercoledì alla Camera chiudono la stalla quando i buoi sono già evasi. Non mi riferisco all’inquietudine del ministro dell’Istruzione, che ha ravvisato “innegabili motivi di preoccupazione” nei dati imbarazzanti che, in fondo, non svelano nulla di sorprendente per chi bazzica le scuole. Intendo proprio che i test Invalsi, fotografia di uno stato di cose le cui radici affondano in concause confuse e remote, ci avvertono che ormai è troppo tardi. Il dato più...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.