L'ecologia comportamentale spiega il trionfo di AfD

Domenica 6 settembre, in Sassonia-Anhalt, Alternative für Deutschland ha ottenuto il 43,8 per cento dei voti e 39 seggi su 83. È il miglior risultato nella storia di AfD e arriva in uno dei paesi che, per ragioni storiche prima ancora che politiche, sembravano possedere anticorpi particolarmente robusti contro il ritorno di una destra radicale costruita intorno a identità, confini, nemici e promessa di restaurare rapidamente un ordine perduto.

Si possono naturalmente discutere le cause tedesche di questo risultato, come quelle americane, francesi, italiane o britanniche dei fenomeni analoghi. C'è però qualcosa di più generale, che accomuna società diverse e riguarda il modo in cui la nostra specie prende decisioni quando percepisce di essere in pericolo. Proprio mentre aumentano i problemi che richiederebbero analisi lunghe, capacità di distinguere cause concorrenti, valutazione quantitativa dei rischi e disponibilità a correggere le proprie conclusioni, cresce la domanda politica di risposte rapide, cause semplici, appartenenze nette e leader capaci di decidere senza troppi ostacoli. Quando abbiamo maggior bisogno della razionalità, diventiamo più vulnerabili alle scorciatoie che la riducono.

Un animale deve continuamente decidere se ciò che vede, sente o annusa rappresenti un pericolo. L'informazione è quasi sempre incompleta, mentre gli errori possibili hanno costi molto diversi. Scambiare un cespuglio mosso dal vento per un predatore costa una fuga inutile; scambiare un predatore per un cespuglio può costare la vita – non a caso i predatori cercano di indurre proprio questo tipo di errore. Quando il secondo errore è enormemente più costoso del primo, la selezione naturale non favorisce necessariamente l'organismo che produce il minor numero complessivo di errori. Favorisce una soglia di risposta spostata nella direzione che riduce l'errore più costoso.

Randolph Nesse ha chiamato questa logica "smoke detector principle" . Un rilevatore di fumo ben regolato suona anche quando bruciamo una bistecca, perché il costo di qualche falso allarme è trascurabile rispetto a quello di non segnalare un incendio. Dolore, tosse, nausea e molte altre difese biologiche funzionano secondo la stessa asimmetria. La teoria della rilevazione del segnale permette di formalizzare il problema: quando aumenta il costo di non reagire a un pericolo reale, diminuisce la quantità di evidenza necessaria per far scattare la risposta.

Un organismo che valuti elevata la probabilità di una perdita catastrofica ha quindi buone ragioni evolutive per diventare meno esigente prima di reagire. Aumentano i falsi positivi, perché aspettare informazioni migliori può essere più costoso che muoversi subito sulla base di informazioni mediocri. La risposta risultante può apparire irrazionale se viene giudicata soltanto in base all'accuratezza della previsione; entro un ambiente in cui il falso negativo comportava un danno di fitness molto superiore al falso positivo, una soglia del genere poteva invece essere favorita dalla selezione.

Nell'uomo questa soluzione si combina con una straordinaria dipendenza dall'informazione prodotta dagli altri. Imparare individualmente è costoso: occorre esplorare, commettere errori, impiegare tempo, e in certe circostanze l'errore necessario per imparare può essere proprio quello che uccide. Una specie fortemente sociale può usare il comportamento altrui come informazione. Se molti membri del gruppo evitano una zona, mangiano un certo alimento o seguono una certa strada, copiarli consente di sfruttare conoscenza acquisita da altri senza pagarne interamente il costo. Gli Una specie fortemente sociale può usare il comportamento altrui come informazione. Se molti membri del gruppo evitano una zona, mangiano un certo alimento o seguono una certa strada, copiarli consente di sfruttare conoscenza acquisita da altri senza pagarne interamente il costo. Gli esperimenti di Thomas Morgan, Luke Rendell, Micael Ehn, William Hoppitt e Kevin Laland hanno mostrato che gli esseri umani modulano effettivamente il ricorso all'apprendimento sociale in funzione, fra l'altro, della difficoltà del compito, della propria sicurezza e del consenso osservato negli altri, secondo previsioni derivate da modelli evolutivi dell'apprendimento.

La stessa soluzione contiene una vulnerabilità. Copiare gli altri funziona finché il comportamento degli altri contiene informazione sulla realtà. Se ciascuno comincia a copiare chi gli sta intorno, una decisione iniziale scarsamente fondata può propagarsi fino a diventare maggioritaria; a quel punto la maggioranza stessa diventa una ragione per adottarla. La regola che permette a una popolazione di accumulare cultura può così produrre cascate nelle quali moltissimi individui condividono una scelta che pochissimi hanno verificato indipendentemente.

La minaccia modifica anche il rendimento del coordinamento. Quando il pericolo è collettivo, l'esistenza di molte strategie individuali incompatibili può essere disastrosa anche se alcune sono eccellenti. In una situazione nella quale bisogna fuggire, difendere un territorio o resistere a un'aggressione, diventa vantaggioso convergere rapidamente su un comportamento comune e poter prevedere che gli altri faranno altrettanto.

Patrick Roos, Michele Gelfand, Dana Nau e Janetta Lun hanno mostrato con modelli di teoria evolutiva dei giochi che livelli maggiori di minaccia possono favorire norme più forti, maggiore adesione e maggiore punizione della devianza, tanto nei problemi di cooperazione quanto in quelli di semplice coordinamento. Un esperimento durato trenta giorni, pubblicato nel 2021 da Aron Szekely e colleghi, ha fornito prove complementari di causalità: un rischio maggiore di perdita collettiva produceva norme cooperative più forti, che resistevano maggiormente all'erosione quando le condizioni di rischio cambiavano.

Sotto una minaccia immediata aumenta invece il valore della coordinazione, mentre la variabilità del comportamento può diventare costosa. La pressione si sposta verso conformità e sanzione della devianza. Quanto profondamente le regole possano incidere sul comportamento umano è apparso ancora nel 2025 in L'individuo esplorativo, disposto a sperimentare soluzioni nuove e a discostarsi dagli altri può essere prezioso quando l'ambiente consente di pagare il costo degli errori e beneficiare delle innovazioni.La pressione si sposta verso conformità e sanzione della devianza. Quanto profondamente le regole possano incidere sul comportamento umano è apparso ancora nel 2025 in una serie di esperimenti di Simon Gächter, Lucas Molleman e Daniele Nosenzo su oltre quattordicimila partecipanti: tra il 55 e il 70 per cento rispettava una regola arbitraria e materialmente costosa anche agendo da solo e anonimamente, senza danneggiare nessuno attraverso la propria violazione.

Se le circostanze fanno percepire un conflitto con un altro gruppo, cresce inoltre il rendimento apparente di un leader dominante, capace di imporre coordinamento e affrontare l'avversario. Nel 2025 La leadership risolve un altro problema ricorrente della vita di gruppo. Quando una decisione collettiva deve essere presa velocemente, una gerarchia può ridurre il costo del coordinamento. Non occorre immaginare qualche "gene dell'autoritarismo", categoria priva di significato biologico: basta riconoscere che leadership e followership possono ridurre l'incertezza su chi decida e su quale comportamento gli altri adotteranno.Nel 2025 uno studio condotto su 5.008 persone in 25 paesi ha sottoposto a verifica quattro predizioni indipendenti derivate da questa ipotesi evolutiva, trovando complessivamente che la presenza o la percezione di conflitto intergruppo accresce la preferenza per leader dominanti.

Sotto minaccia possono dunque cambiare contemporaneamente diversi parametri della decisione. Diventa conveniente reagire sulla base di segnali meno sicuri; l'incertezza rende più preziosa l'informazione sociale; il pericolo collettivo aumenta il rendimento del coordinamento e il costo della deviazione; il conflitto fra gruppi può accrescere il valore attribuito a una leadership dominante. Non si tratta di un unico "istinto" e neppure di un programma politico scritto nei geni. Sono sistemi differenti, prodotti da pressioni selettive differenti, che in certe condizioni possono spingere il comportamento nella stessa direzione.

La selezione naturale, del resto, non produce procedure decisionali universalmente corrette. Favorisce meccanismi che sfruttano le regolarità dell'ambiente nel quale vengono selezionati e che, mediamente e nelle condizioni rilevanti, aumentano il successo riproduttivo dei loro portatori. Se cambia la relazione fra i segnali disponibili e le conseguenze delle diverse risposte, un meccanismo precedentemente vantaggioso può cominciare a produrre errori sistematici. L'ecologia comportamentale studia da tempo casi di questo genere negli animali esposti ad ambienti rapidamente modificati, nei quali sistemi percettivi e decisionali modellati da una precedente storia selettiva possono rispondere in modo inadeguato a segnali nuovi.

Un attacco di predatori, un'incursione di un gruppo rivale o una crisi locale di risorse presentano caratteristiche per le quali decisioni veloci, coesione e riduzione della varietà comportamentale possono offrire vantaggi enormi.

La crisi demografica europea, l'immigrazione, la competizione industriale cinese, la trasformazione del lavoro prodotta dall'intelligenza artificiale, il cambiamento climatico, una pandemia o il finanziamento di un sistema pensionistico appartengono tuttavia a un'altra classe di problemi. Le cause sono distribuite, interagiscono fra loro, producono effetti su scale temporali diverse e reagiscono agli interventi attraverso feedback che spesso generano conseguenze impreviste. Per affrontarli occorre mantenere aperte più ipotesi, raccogliere informazione indipendente, tollerare il dissenso, sperimentare soluzioni concorrenti e aspettare abbastanza a lungo da misurarne gli effetti: precisamente alcune delle operazioni che diventano più difficili da sostenere politicamente quando una situazione viene percepita come una minaccia urgente.

La crescente complessità dei pericoli che affrontano le società occidentali richiede quindi più razionalità analitica, mentre allo stesso tempo la percezione di quegli stessi pericoli può favorire un regime decisionale orientato ad agire presto, convergere con il gruppo e ridurre rapidamente l'incertezza. Il paradosso non nasce da una misteriosa degenerazione delle capacità cognitive contemporanee. Deriva dal fatto che una serie di risposte che possiedono una logica evolutiva può essere sollecitata da problemi la cui soluzione richiede comportamenti molto diversi.

La politica populista dispone, quasi per costruzione, di strumenti capaci di alimentare questa dinamica. Un fenomeno complesso viene rappresentato come una minaccia immediata; una causalità distribuita viene ricondotta all'azione di soggetti riconoscibili; questi vengono raccolti in un gruppo esterno o interno al quale attribuire il danno; il dissenso può essere rappresentato come debolezza o slealtà; un leader promette infine di rimuovere gli ostacoli che impedirebbero una risposta rapida.

Una rappresentazione del genere produce qualcosa che una politica seria difficilmente può promettere con la stessa velocità: una diminuzione soggettiva dell'incertezza. Una frase come "il problema sono gli immigrati" possiede una capacità esplicativa infinitamente inferiore a un'analisi delle trasformazioni demografiche, produttive e fiscali di una società europea; in pochi secondi, però, identifica una causa, delimita un gruppo responsabile e suggerisce un'azione. La soluzione può essere inefficace rispetto al problema e molto efficace nel restituire la sensazione che il problema sia diventato comprensibile e controllabile.

L'insuccesso materiale di una politica non ne determina necessariamente la perdita di attrattiva. Se una parte della sua funzione consiste nel dimostrare che il gruppo reagisce, che un confine viene ristabilito o che qualcuno esercita il comando, questo risultato può essere percepito immediatamente, molto prima che siano misurabili le conseguenze materiali. Un eventuale fallimento, inoltre, può essere interpretato come prova che la minaccia è ancora più grave, che i nemici sono più numerosi o che l'azione è stata ostacolata, fornendo così nuovo alimento alla richiesta di forza e coordinamento.

Si forma allora un circuito capace di autosostenersi. La minaccia aumenta la domanda di semplificazione; la semplificazione individua un nemico; il nemico rende più concreta la minaccia; la maggiore minaccia accresce il valore attribuito alla coesione e al comando. La discussione sulla complessità delle cause può finire per apparire essa stessa sospetta, perché chi introduce dubbi e condizioni sembra rallentare il gruppo mentre il pericolo incombe.

Non occorre dunque immaginare che milioni di cittadini delle cosiddette democrazie liberali abbiano improvvisamente perso la capacità di ragionare. Reagire rapidamente ai pericoli, utilizzare l'informazione degli altri, coordinarsi con il proprio gruppo e modificare il comportamento in funzione dei costi dell'errore appartengono al normale repertorio di una specie sociale. La loro efficacia dipende però dalla struttura dell'ambiente nel quale vengono impiegati.

Il metodo scientifico, l'analisi statistica, il contraddittorio, la separazione dei poteri e le procedure istituzionali che mantengono aperto il dissenso abbastanza a lungo da sottoporre le ipotesi a verifica appartengono a una storia molto più recente. Sono tecnologie culturali che permettono di correggere errori ai quali sistemi decisionali biologicamente antichi possono esporci quando il mondo presenta problemi diversi da quelli che ne hanno modellato l'evoluzione.

La verifica indipendente, la competenza specialistica e le procedure che impediscono a un singolo individuo di decidere immediatamente hanno un costo in termini di tempo, coordinamento e semplicità. Durante una crisi proprio quel costo diventa particolarmente visibile e irritante. È anche il momento nel quale quelle procedure acquistano il massimo valore, perché proteggono una società dal rischio di trasformare una risposta perfettamente comprensibile alla minaccia in una decisione collettivamente disastrosa.