Il caso Monsanto sul glifosato e il ruolo delle autorità di settore

Questa tesi, che si traduceva in un’azione di failure-to-warn , veniva accolta dalla giuria del Tribunale del Missouri. La Corte d’Appello del Missouri confermava poi la decisione della giuria, ritenendo che gli obblighi di avvertenza previsti dal diritto statale fossero compatibili con le disposizioni del FIFRA in materia di misbranding . Il caso passava dunque al vaglio della Corte Suprema, la quale veniva investita di una questione giuridica circoscritta, relativa, in estrema sintesi, alla domanda circa la capacità del FIFRA di precludere, o meno, un’azione di responsabilità per omessa avvertenza, basata sull’asserita inadeguatezza dell’etichetta del prodotto, nel caso specifico in cui l’ Environmental Protection Agency (EPA) non abbia imposto l’inserimento del warning in questione.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha esaminato la vicenda e ribaltato le decisioni rese a favore di Durnell. Nello specifico, la Corte – muovendosi con destrezza tra alcuni precedenti e senza raggiungere l’unanimità – ha cassato la decisione della Corte d’Appello, affermando che, sulla base della disciplina FIFRA, che vieta etichettature "aggiuntive o difformi" rispetto a quelle federali, eventuali pretese statali volte a imporre l’inserimento di avvertenze ulteriori rispetto a quelle approvate dall’EPA e operanti a livello federale risulterebbero precluse.