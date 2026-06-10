Quando camminare lentamente è una strategia di sicurezza

Il passo normale nasce da un equilibrio continuo fra propulsione e controllo. Quando questo equilibrio cambia, cambia anche il modo di camminare. Con l’età, la spiegazione più immediata dei cambiamenti nel modo di camminare chiama in causa il deperimento generale: meno muscolo, meno forza, meno resistenza, articolazioni più rigide, riflessi più lenti. Tutti questi fattori contano. Una persona anziana può avere minore massa muscolare, tendini meno elastici, vista e sensibilità propriocettiva ridotte, tempi di risposta più lunghi. Una nuova La lentezza diventa quindi il risultato di una scelta biologica implicita: camminare in modo più sicuro costa più energia e produce meno avanzamento. Camminare sembra un atto semplice perché lo impariamo presto e lo ripetiamo per tutta la vita senza pensarci. In realtà è una delle operazioni motorie più raffinate che il corpo umano compia ogni giorno. A ogni passo bisogna spostare il peso in avanti, controllare l’appoggio del piede, impedire al corpo di cadere, produrre una spinta sufficiente per avanzare e correggere in tempo reale piccole instabilità del terreno, della postura e della direzione.. Quando questo equilibrio cambia, cambia anche il modo di camminare. Con l’età, la spiegazione più immediata dei cambiamenti nel modo di camminare chiama in causa il deperimento generale: meno muscolo, meno forza, meno resistenza, articolazioni più rigide, riflessi più lenti. Tutti questi fattori contano. Una persona anziana può avere minore massa muscolare, tendini meno elastici, vista e sensibilità propriocettiva ridotte, tempi di risposta più lunghi. Una nuova ricerca australiana, condotta da Cody Lindsay, Ceridwen Radcliffe e Maarten Immink e pubblicata su Gait & Posture, sposta però l’attenzione su un livello più preciso: il passo dell’anziano cambia anche perché il sistema nervoso riorganizza il controllo del movimento privilegiando la stabilità.

La ricerca si concentra sulla caviglia, una delle articolazioni più importanti per camminare. La caviglia aiuta a mantenere l’equilibrio quando il piede tocca terra e fornisce la spinta necessaria per avanzare. Due muscoli hanno un ruolo fondamentale: uno aiuta a sollevare il piede e a controllarne l’appoggio, l’altro contribuisce alla spinta che ci fa andare avanti. Da come questi muscoli collaborano dipendono in gran parte stabilità, velocità e fluidità del passo. I ricercatori hanno osservato 107 adulti sani, tra i 26 e gli 86 anni, mentre camminavano normalmente su una superficie piana. Grazie a strumenti che registrano i movimenti del corpo, le forze esercitate sul terreno e l’attività dei muscoli, hanno potuto capire meglio come cambia il modo di camminare con l’età. In particolare, hanno studiato come lavora la caviglia e come varia la collaborazione tra i principali muscoli coinvolti nel passo.

Il risultato più interessante riguarda il modo in cui questi muscoli lavorano insieme. Con l’avanzare dell’età tendono ad attivarsi contemporaneamente più spesso, soprattutto nelle prime fasi dell’appoggio del piede. Questo rende la caviglia più rigida e stabile quando deve sostenere il peso del corpo. È una sorta di strategia di sicurezza: il corpo privilegia il controllo e l’equilibrio, ma in cambio perde parte dell’efficienza e della spinta che rendono il cammino più rapido e naturale. La stessa tendenza emerge anche osservando il modo complessivo di camminare. Con l’avanzare dell’età, la caviglia tende a contribuire meno alla spinta che porta il corpo in avanti. Il risultato è un passo spesso più corto e una velocità di cammino più bassa. Alcuni muscoli della gamba possono anche lavorare di più, ma una parte maggiore di questo sforzo viene utilizzata per mantenere equilibrio e controllo invece che per avanzare. In altre parole, il corpo investe più energie nella stabilità e meno nella propulsione.

Questo aiuta a capire perché molte persone anziane si stancano camminando, anche quando riescono ancora a produrre forza in esercizi semplici. La fatica nasce anche da un peggior rapporto tra attività muscolare e movimento prodotto. Un sistema motorio che irrigidisce le articolazioni per sentirsi più stabile consuma energia in controllo posturale. La camminata diventa prudente, breve, poco elastica. L’aumento della stabilità immediata può inoltre ridurre la capacità di reagire a un inciampo o a uno scivolamento, perché un’articolazione troppo rigida assorbe e corregge peggio le perturbazioni rapide. Il rischio di caduta deriva quindi da una combinazione delicata: il corpo cerca sicurezza, ma alcune soluzioni adottate per ottenerla restringono il margine di recupero.

La parte più interessante dello studio riguarda ciò che si può fare nella pratica. Per molti anni l’attenzione si è concentrata soprattutto sul rafforzamento dei muscoli delle gambe, un aspetto che resta importante ma che da solo potrebbe non bastare. I risultati suggeriscono infatti che, con l’avanzare dell’età, conta molto anche il modo in cui il corpo coordina i movimenti e mantiene l’equilibrio durante il cammino. Per questo possono essere utili attività che allenano non solo la forza, ma anche il controllo del movimento e la stabilità. Esercizi di equilibrio, tai chi, percorsi di cammino su superfici diverse o programmi specifici per migliorare il passo aiutano il corpo a usare meglio le informazioni provenienti da piedi e caviglie e a muoversi con maggiore sicurezza. L’obiettivo non è far tornare una persona anziana a camminare come quando era giovane, ma aiutarla a mantenere un’andatura più stabile, efficiente e sicura, riducendo il rischio di cadute e migliorando l’autonomia nella vita quotidiana.