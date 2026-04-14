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Artemis II, in un video l'apertura della capsula Orion dopo l'ammaraggio
Applausi dalla squadra di recupero per i 4 astronauti rientrati sulla Terra lo scorso 11 aprile
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14 APR 26
Ultimo aggiornamento: 04:50 PM
Immagini Instagram Reid Wiseman (NPK)
L'apertura del portello della capsula Orion e gli applausi della squadra di recupero. La Nasa ha diffuso sui social il video del post ammaraggio di Artemis II dello scorso 11 aprile nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego. Il rientro sulla Terra dei quattro astronauti - Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen – è avvenuto dopo un viaggio di 10 giorni attorno alla Luna.