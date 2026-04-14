Artemis II, in un video l'apertura della capsula Orion dopo l'ammaraggio

L'apertura del portello della capsula Orion e gli applausi della squadra di recupero. La Nasa ha diffuso sui social il video del post ammaraggio di Artemis II dello scorso 11 aprile nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego. Il rientro sulla Terra dei quattro astronauti - Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen – è avvenuto dopo un viaggio di 10 giorni attorno alla Luna.