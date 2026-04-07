Nell'operazione alla Molinette, l'ipnosi non è stato certo l'unico elemento né il più decisivo della procedura

I blocchi della parete addominale appartengono all’anestesia loco-regionale. L’anestesista inietta un anestetico locale nei piani anatomici attraversati dai nervi sensitivi della parete, così da ridurre il dolore prodotto dall’incisione chirurgica e dalla manipolazione di cute, muscoli e fasce. In chirurgia addominale queste tecniche sono ben note, e il loro campo d’azione è altrettanto noto: coprono soprattutto il dolore somatico della parete addominale, mentre il dolore viscerale, cioè quello che nasce dagli organi interni e dai loro rivestimenti, richiede altri strumenti di controllo. La sedazione cosciente è il secondo pezzo della procedura. Vuol dire ridurre farmacologicamente vigilanza, ansia e reattività senza portare il paziente nella condizione propria della sedazione profonda o dell’anestesia generale. Il malato resta capace di collaborare, risponde a richieste semplici, continua a respirare spontaneamente, e proprio questo aspetto aveva un peso decisivo in un paziente con funzione respiratoria già gravemente compromessa. Le cronache sul caso torinese insistono tutte su questo dato: l’intervento è stato pensato per mantenere la respirazione autonoma durante tutta la resezione. L’ipnosi clinica serve infine ad accompagnare il paziente, a contenere ansia e stress, a rendere più tollerabile il tempo operatorio e a ridurre il fabbisogno di sedativi. Per questo l’immagine del paziente “operato con l’ipnosi” porta il lettore fuori strada. Naturalmente, considerato che il paziente è stato operato da sveglio, la parte operativa dal punto di vista chirurgico è stata altrettanto straordinaria quanto il protocollo analgesico che abbiamo descritto: tutto si è dovuto svolgere in maniera estremamente rapida, precisa e senza errori, in tempi ristretti e soprattutto con il paziente sveglio e assorto in conversazione con l’ipnotista, quindi in condizioni molto distanti dall’ordinario e di oggettiva maggiore difficoltà.