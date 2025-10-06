Il Nobel per la Medicina va a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi

I tre ricercatori vincono il premio all'Accademia di Stoccolma. Domani sarà il turno della Fisica, mercoledì della Chimica. Il 9 sarà assegnato il premio per la Letteratura, il 10 per la Pace e lunedì 13 l'Economia

L'assemblea del Nobel al Karolinska Institutet di Stoccolma, aprendo la settimana dedicata al prestigioso riconoscimento, ha assegnato il Premio Nobel per la Fisiologia e per la Medicina a Mary E. Brunkow, Senior program manager all'Institute for Systems Biology di Seattle, Fred Ramsdell, Scientific advisor del Sonoma Biotherapeutics a San Francisco e Shimon Sakaguchi, distinguished professor all'Immunology Frontier Research Center all'Università di Osaka, per le loro "scoperte rivoluzionarie riguardanti la tolleranza immunitaria periferica che impedisce al sistema immunitario di danneggiare l'organismo".

The 2025 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi “for their discoveries concerning peripheral immune tolerance.” pic.twitter.com/nhjxJSoZEr — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025

I vincitori hanno identificato i guardiani della sicurezza del nostro sistema immunitario, le cellule T regolatrici, che impediscono alle cellule immunitarie di attaccare il nostro organismo. "Le loro scoperte sono state decisive per comprendere il funzionamento del sistema immunitario e perché non tutti sviluppiamo gravi malattie autoimmuni", afferma Olle Kämpe, presidente del Comitato Nobel.

Our immune system is an evolutionary masterpiece. Every day it protects us from the thousands of different viruses, bacteria and other microbes that attempt to invade our bodies. Without a functioning immune system, we would not survive.



One of the immune system's marvels is its… pic.twitter.com/TzBWuIrTgn — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025

Lo scorso anno il riconoscimento venne assegnato a due ricercatori statunitensi Victor Ambros e Gary Ruvkun "per la scoperta del microRna e del suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale". Domani saranno nominati i vincitori per la Fisica, mercoledì per la Chimica, giovedì invece ci sarà il premio per la Letteratura, venerdì per la Pace, lunedì 13 per l'Economia.