“L'agricoltura biodinamica è stregoneria, la Camera fermi quella legge”

Ha presentato invano con molto coraggio, i suoi emendamenti la senatrice a vita Elena Cattaneo, ricercatrice e docente dell’Università di Milano, perché è stata la sola a votarli. Infatti la legge riguardante il sostegno all’agricoltura biologica e biodinamica è passata al Senato, ma dovrà tornare alla Camera dei Deputati per l’approvazione finale. Molti ricercatori italiani sono insorti e hanno manifestato il loro dissenso, come già era avvenuto in precedenti situazioni, ad esempio, quando nel recente passato l’agricoltura biodinamica era incredibilmente passata attraverso le aule del prestigioso Politecnico di Milano. Chi volesse capire quali sono le ragioni della contestazione non ha bisogno di consultare trattati, basta che vada a leggersi qualche riga su Wikipedia.

