La scienza che salverà il mondo

Il 2020 non è stato solo l’anno della pandemia. La biologia molecolare, la sintesi più moderna del pensiero evoluzionistico e la teoria dell’informazione (grazie Google!) si sono incontrate per darci il vaccino e la conferma di una nuova visione

Il 2020 sarà probabilmente ricordato come l’anno della pandemia da Sars-CoV-2. Il virus e la malattia hanno forgiato l’immaginario collettivo, modificato le nostre vite, seminato disastri e messo in dubbio quello che ragionevolmente potevamo immaginare del nostro futuro, sia a livello individuale che collettivo. Eppure, questo anno è stato notevole anche per gli avanzamenti scientifici realizzati. Guardando all’indietro, vorrei provare a trasmettere al lettore il senso di meraviglia per quello che i ricercatori hanno raggiunto nel mio specifico campo di interesse, quello della biologia molecolare. Io credo non sia fuori luogo affermare che nel 2020 abbiamo assistito a conferme spettacolari di una nuova visione nelle scienze della vita, un campo che forse potremmo chiamare “information biology”, locuzione non perfettamente sovrapponibile alla sua versione italiana “biologia dell’informazione”.

