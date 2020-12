Il primo vaccino in Italia sarà somministrato allo Spallanzani di Roma

La notizia più importante di ieri ha a che fare con un’indiscrezione relativa al futuro europeo del vaccino della Pfizer-BioNTech. Secondo diverse fonti, l’autorizzazione da parte dell’Ema arriverà prima del 29 dicembre, data limite che l’Ema si era data per valutare il vaccino, e tra lunedì e martedì della prossima settimana potrebbe arrivare il primo via libera europeo. Il ministro alla Sanità tedesco, Jens Spahn, ha ammesso che i paesi europei “puntano tutto sul fatto che il vaccino sia approvato prima di Natale” e la data del 25 dicembre potrebbe essere chiave non solo per l’approvazione ma anche per la distribuzione, se è vero quello che ha raccontato ieri al Foglio una fonte che si sta occupando in prima persona della macchina organizzativa dei vaccini in Italia. La fonte racconta questo: “In prossimità del Natale, avverrà l’European Vaccine Day e anche in Italia il primo vaccinato ci sarà prima della fine dell’anno”.

