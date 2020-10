Ottavio Arancio, l'italiano che insegna al mondo come ringiovanire le sinapsi

Dopo aver trascorso quattro mesi di confinamento rinchiuso nel suo appartamento a NYC, il neurobiologo Ottavio Arancio si gode il sole della Sicilia e segue, a distanza, l’attività dei propri ricercatori. “Il Covid ha travolto le nostre esistenze, alcuni colleghi non vedono i familiari da oltre un anno perché, se lasciassero gli Stati uniti, non potrebbero farvi rientro”, racconta al Foglio lo scienziato allievo del Premio nobel per la Medicina Eric Kandel e docente presso il Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons e il Taub Institute per la Ricerca sul morbo di Alzheimer (dello stesso ateneo).

